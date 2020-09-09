План пріоритетних дій уряду на поточний рік затвердили із правками

У Кабінеті міністрів України повідомили, що на засіданні уряду 9 вересня було затверджено з техніко-юридичними правками План пріоритетних дій уряду.

«Документ фундаментальний і в ньому міститься 690 пунктів. Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк виконання, індикатор виконання та очікувані результати», – повідомила пресслужба уряду.

Серед Плану дій в уряді виокремили такі наступні:

• Робота з Європейським союзом над «промисловим безвізом» та оновленням Угоди про асоціацію;

• Напрацювання законопроєкту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі;

• Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу;

• Підтримка експорту через оновлення відповідного агентства;

• Створення Фонду розвитку сільських територій;

• Запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське господарство;

• Запровадження «нульової декларації», тобто амністія капіталів.

• Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини;

• Комплексна реформа митниці (відкрита онлайн-база вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника на всі процедури);

• Встановлення понад пів сотні систем автоматичного зважування на дорогах для запобігання їх руйнуванню;

• Остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ та діджиталізація дозвільних процедур у будівництві;

• Продаж дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах;

• Розробка законопроєкту щодо накопичувальної пенсійної системи.

«Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям», – прокоментував затвердження урядового плану прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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План пріоритетний дій уряду – своєрідна «дорожня карта», на яку мають орієнтуватися міністерства у своїй діяльності.