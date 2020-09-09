План пріоритетних дій уряду на поточний рік затвердили із правками

У Кабінеті міністрів України повідомили, що на засіданні уряду 9 вересня було затверджено з техніко-юридичними правками План пріоритетних дій уряду.
«Документ фундаментальний і в ньому міститься 690 пунктів. Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк виконання, індикатор виконання та очікувані результати», – повідомила пресслужба уряду.
Серед Плану дій в уряді виокремили такі наступні:
• Робота з Європейським союзом над «промисловим безвізом» та оновленням Угоди про асоціацію;
• Напрацювання законопроєкту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі;
• Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу;
• Підтримка експорту через оновлення відповідного агентства;
• Створення Фонду розвитку сільських територій;
• Запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське господарство;
• Запровадження «нульової декларації», тобто амністія капіталів.
• Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини;
• Комплексна реформа митниці (відкрита онлайн-база вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника на всі процедури);
• Встановлення понад пів сотні систем автоматичного зважування на дорогах для запобігання їх руйнуванню;
• Остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ та діджиталізація дозвільних процедур у будівництві;
• Продаж дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах;
• Розробка законопроєкту щодо накопичувальної пенсійної системи.
«Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям», – прокоментував затвердження урядового плану прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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План пріоритетний дій уряду – своєрідна «дорожня карта», на яку мають орієнтуватися міністерства у своїй діяльності.
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