Уряд вніс до реєстру пам’яток України близько 200 об’єктів у Криму

Кабінет міністрів України вніс об’єкти культурної спадщини в Криму і Севастополі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Згідно з документами, до реєстру внесено 175 об’єктів культурної спадщини національного значення: з них 164 в Криму і 11 в Севастополі, йдеться в повідомленні на сайті українського уряду.

Також ці об’єкти виключені зі Списку обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР.

У списку, зокрема – Ханський палац у Бахчисараї, Генуезькі фортеці в Судаку і в Феодосії, замок «Ластівчине гніздо» в Гаспрі, Воронцовський і Лівадійський палаци.

Після анексії Криму Росія забрала під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.