Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 липня 2020, Київ 17:17
Новини | Політика

Уряд розірвав меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом

Міністерству закордонних справ України доручили повідомити російській стороні про припинення дії меморандуму

Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між урядами України і Росії про співпрацю в боротьбі з тероризмом. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 8 липня.

Документ був підписаний 12 липня 2012 року в Ялті.

Міністерству закордонних справ України доручили повідомити російській стороні про припинення дії меморандуму.

У червні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу» повідомляв, що з моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала близько 150 з 453 договорів і угод з Росією.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG