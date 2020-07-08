Уряд розірвав меморандум з Росією про боротьбу з тероризмом

Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між урядами України і Росії про співпрацю в боротьбі з тероризмом. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 8 липня.

Документ був підписаний 12 липня 2012 року в Ялті.

Міністерству закордонних справ України доручили повідомити російській стороні про припинення дії меморандуму.

У червні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю «Укрінформу» повідомляв, що з моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала близько 150 з 453 договорів і угод з Росією.