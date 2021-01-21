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21 січня 2021, Київ 08:07
Новини | Політика

Уряд проведе позачергове засідання щодо звільнення заступника міністра Уруського – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що в уряді «немає недоторканих»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував на четвер, 21 січня, позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

«В четвер зранку уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання – звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями», – повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на Немілостівого, у стані, як напідпитку, затримана патрульними. Офіційної причини, чому готується звільнення, наразі немає.

Сам Немілостівий поки ситуацію публічно не коментував.

Віталій Немілостівий став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості в серпні 2020 року. Відомство очолює Олег Уруський.

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