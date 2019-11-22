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22 листопада 2019, Київ 12:41
Новини | Економіка

Уряд звільнив голову Держенергоефективності, який працював понад 5 років

Будинок уряду в Києві

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Кабінет міністрів України розпорядженням №1062 від 15 листопада звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за згодою сторін.

Іншим розпорядженням №1053 цього дня уряд вирішив провести конкурс на цю посаду на п'ять років із правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Заявки на конкурс приймаються до 2 грудня включно, а оцінювання кандидатів заплановане на 6 грудня.

Розпорядженням №1069 від 15 листопада Кабмін також тимчасово поклав обов’язки голови Держенергоефективності на головного бухгалтера управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності агентства Олену Товстенко.

Савчук очолював Держенергоефективності з 20 серпня 2014 року.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

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