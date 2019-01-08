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08 Січень 2019, Київ 08:30
Новини | Міжнародні

Уряд Латвії формує політик із громадянством США

Кріш'яніс Каріньш

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Президент Латвії Раймондс Вейоніс доручив сформувати уряд лідеру партії «Нова єдність», депутату Європарламенту Кріш’янісу Каріньшу.

54-річний Каріньш – уродженець США, він має подвійне громадянство. Він став третім кандидатом на посаду прем’єра після жовтневих виборів. Попередні дві спроби сформувати кабінет не були успішними.

Партія «Нова єдність» має в парламенті найменшу фракцію. Однак, за словами президента, Каріньш здобув підтримку кількох правих і центристських парламентських фракцій, які раніше не могли домовитися між собою. Очікується, що до нової коаліції увійдуть Національне об'єднання, Нова консервативна партія, партійне об'єднання «Для розвитку/За!» і популістська партія «Кому належить країна?» В опозиції залишаться Союз зелених і селян, а також партія «Згода», за яку голосують насамперед російськомовні жителі Латвії. Вона посіла на виборах перше місце, але цього не вистачило, щоб сформувати уряд.

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