Уряд Латвії формує політик із громадянством США

Президент Латвії Раймондс Вейоніс доручив сформувати уряд лідеру партії «Нова єдність», депутату Європарламенту Кріш’янісу Каріньшу.

54-річний Каріньш – уродженець США, він має подвійне громадянство. Він став третім кандидатом на посаду прем’єра після жовтневих виборів. Попередні дві спроби сформувати кабінет не були успішними.

Партія «Нова єдність» має в парламенті найменшу фракцію. Однак, за словами президента, Каріньш здобув підтримку кількох правих і центристських парламентських фракцій, які раніше не могли домовитися між собою. Очікується, що до нової коаліції увійдуть Національне об'єднання, Нова консервативна партія, партійне об'єднання «Для розвитку/За!» і популістська партія «Кому належить країна?» В опозиції залишаться Союз зелених і селян, а також партія «Згода», за яку голосують насамперед російськомовні жителі Латвії. Вона посіла на виборах перше місце, але цього не вистачило, щоб сформувати уряд.