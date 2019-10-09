Уряд погодив призначення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення трьох голів обласних державних адміністрацій, повідомила 9 жовтня пресслужба уряду.
Ідеться про призначення Максима Куцого головою Одеської ОДА, Ігоря Сопеля – головою Тернопільської ОДА, Олексія Кучера – головою Харківської ОДА.
Також погоджені на посади: голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Димидюк Людмили, голови Житомирської районної державної адміністрації – Оханського Юрія, голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Хомича Олександра.
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