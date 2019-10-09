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09 Жовтень 2019, Київ 16:14
Новини | Політика

Уряд погодив призначення трьох голів ОДА

Про частину кадрових призначень повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук після завершення засідання уряду в Києві.

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Кабінет міністрів України погодив призначення трьох голів обласних державних адміністрацій, повідомила 9 жовтня пресслужба уряду.

Ідеться про призначення Максима Куцого головою Одеської ОДА, Ігоря Сопеля – головою Тернопільської ОДА, Олексія Кучера – головою Харківської ОДА.

Також погоджені на посади: голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Димидюк Людмили, голови Житомирської районної державної адміністрації – Оханського Юрія, голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Хомича Олександра.

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