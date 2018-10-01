США і Канада домовилися про умови перегляду торговельної угоди в Північній Америці

Сполучені Штати і Канада узгодили рамкові домовленості, які дозволять зберегти тристоронній формат договору про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) зі зміною його назви на United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Торговельний представник США Роберт Лайтгайзер та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявили пізно ввечері 30 вересня, що нова угода «посилить середній клас і створить добре оплачувані робочі місця та нові можливості для майже півмільярда людей, які називають Північну Америку домом».

Нова угода розширbnm доступ на канадський ринок підприємств молочної промисловості США. У свою чергу США не запроваджуватимуть мита на автомобільну продукцію канадських виробників.

30 вересня було останнім днем для досягнення домовленості між США і Канадою. В іншому випадку угода NAFTA могла припинити своє існування, і їй на зміну прийшли б двосторонні торговельні угоди Вашингтона з Мехіко і Оттавою.

Після повідомлень про укладення домовленостей канадський долар досяг максимального за останні чотири місяці рівня щодо американської валюти. Котирування мексиканського песо також зросли.

Торговельна угода в Північній Америці була підписана в 1992 році. Президент США Дональд Трамп у своїй передвиборчій програмі обіцяв переглянути умови угоди. Наприкінці літа стало відомо, що США і Мексика укладуть двосторонню угоду, яка замінить чинний договір. Канаді як третій учасниці договору запропонували приєднатися до угоди.