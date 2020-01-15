У США відбулися останні перед праймеріз дебати демократів

Потенційні кандидати в президенти США від Демократичної партії у вівторок зустрілися на телевізійних дебатах у Айові. 3 лютого цей штат відкриє сезон праймеріз, під час яких оголосять кандидата на пост глави держави від демократів.

У дебатах взяли участь шість претендентів на висування – Джо Байден, Берні Сандерс, Елізабет Уоррен, Піт Буттіджіч, Емі Клобушар і Том Стеєр.

Джо Байден, один з основних опонентів республіканців, заявив, що Вашингтон втратив підтримку на Близькому Сході. Політик також розкритикував дії президента США Дональда Трампа в Ірані. Байден визнав, що в 2002 році його голос на підтримку в Іраку був помилкою.

Один з суперників Байдена – Берні Сандерс – нагадав, що він був категоричним противником військових дій в Іраку.

Дональд Трамп під час передвиборчої зустрічі в Мілуокі розкритикував демократів. Зокрема, президент зазначив, що Сандерс і «ліві радикали» не зможуть захистити країну. Коментуючи своє рішення про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, Трамп заявив, що демократам варто було б обурюватися військовими злочинами іранця, а не рішенням про його усунення.

Демократи визначать свого кандидата в президенти на з’їзді в Мілуокі у липні 2020 року. У республіканців так і не з’явився популярний суперник для президента Трампа, і, як очікується, для цієї партії праймеріз стануть лише формальністю.