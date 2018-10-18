США дозволили своїм авіакомпаніям літати до Харкова, Дніпра та Запоріжжя

Федеральне авіаційне управління США (FAA) дозволило американським авіакомпаніям та їхнім компаніям-партнерам відновити польоти до трьох українських аеропортів, пояснивши це тим, що ситуація там безпечна, повідомляє Reuters.

«FAA повідомило, що дозволяє здійснювати польоти до трьох додаткових аеропортів України, в тому числі в друге за величиною місто України, Харків, оскільки воно розташоване на безпечній відстані від зони бойових дій», – ідеться в повідомленні.

Також вильоти та прильоти будуть здійснюватися у міжнародних аеропортах Дніпра і Запоріжжя.

Як наголошують у Федеральному авіаційному управлінні США, умови безпеки «істотно стабілізувалися в деяких регіонах України». Крім того, скасуванню обмеження посприяло те, що протягом понад двох років польоти неамериканських авіакомпаній на чорноморських маршрутах відбувалися безпечно.

У квітні 2014 року FAA рекомендувало американським авіакомпаніям припинити польоти над Кримом та зонами військового конфлікту в Україні і розширило зону обмеження після збиття рейсу MH17.