США запровадили санкції щодо 20 іранських компаній

Сполучені Штати запровадили санкції щодо 20 іранських компаній і банків, повідомляє 16 жовтня сайт міністерства фінансів США.

Обмеження запроваджені за фінансову допомогу одному з підрозділів, що входить до Корпусу вартових ісламської революції. Крім того, американське відомство звинуватило цей підрозділ у використанні дітей як солдатів у Сирії.

Американським компаніям заборонено укладати угоди з компаніями і структурами, які потрапили до списку санкцій. Наявні в США активи іранських компаній блокуються.

Відносини Вашингтона і Тегерана загострилися в травні. Тоді президент США Дональд Трамп оголосив про вихід із багатосторонньої «ядерної угоди» з Іраном і поетапне відновлення санкцій проти нього. Американська та ізраїльська влада впевнена, що укладений три роки тому договір дозволяв іранцям отримати кошти на таємну розробку ядерної зброї. У Тегерані заперечують ці звинувачення. Євросоюз не погодився зі США і заявив про розробку заходів, які дозволять ухилитися від дотримання американських санкцій.

Договір про згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій був підписаний у 2015 році Іраном з одного боку і США, Францією, Великою Британією, Росією, Китаєм, Німеччиною – з іншого.