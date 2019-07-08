США створюють комісію з перегляду ролі прав людини в своїй зовнішній політиці

Державний секретар США Майк Помпео оголосив про створення комісії з прав людини, яка перегляне роль прав людини в американській зовнішній політиці.

Комісію з десяти осіб очолить колишній посол США у Ватикані і професор юриспруденції з Гарвардського університету Мері Енн Ґлендон.

Як повідомив Помпео, серед членів комісії – експерти з прав людини й активісти, що представляють весь політичний спектр.

Правозахисні організації критикують адміністрацію Трампа за те, що права людини не є пріоритетним напрямком її зовнішньої політики. На думку критиків, це показує, що адміністрація готова заплющувати очі на порушення прав людини в країнах-союзниках – таких, як Саудівська Аравія, Бразилія і Єгипет.

«Ця адміністрація після інавгурації Трампа активно працювала над тим, щоб заперечити і відібрати давній захист прав людини», – заявила представник Amnesty International в США Джоанн Лін.

Мері Енн Ґлендон пообіцяла, що очолювана нею комісія зробить все можливе, щоб вимоги правозахисників знайшли втілення в політичних рішеннях.