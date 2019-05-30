У США лікарі виходили новонароджену вагою в 245 грамів

Медики лікарні Sharp Mary Birch у Сан-Дієго в Каліфорнії, США виходили дівчинку, яка народилася раніше терміну і важила 245 грамів. Про це йдеться в прес-релізі американської клініки.

У повідомленні дівчинку називають Сейбі, її справжнє ім’я і її батьків на прохання родини лікарня не розкриває.

Дівчинка народилася в грудні 2018 року, на 23-му тижні вагітності, тобто на три місяці раніше терміну. Передчасні пологи були викликані серйозними ускладненнями при вагітності: дитина не набирала вагу, а життя матері було в небезпеці.

За словами матері Сейбі, після пологів медики не сподівалися, що немовля, яке відразу ж помістили у відділення інтенсивної терапії, виживе.

Команда лікарів і медичних сестер доглядала Сейбі протягом п’яти місяців. Зараз дитина здорова, важить близько двох кілограмів і вже перебуває вдома, уточнює лікарня.

За даними університету Айови, це найменша дитина в світі, яку вдалося виходити на даний момент.

Раніше повідомлялося, що в Токіо через шість місяців виписали хлопчика, який народився з вагою 268 грамів.