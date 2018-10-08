США: 20 людей загинули в ДТП у штаті Нью-Йорк

У штаті Нью-Йорк, США щонайменше 20 людей загинули внаслідок аварії лімузина, який, за даними ЗМІ, віз людей на вечірку з нагоди дня народження.

Як повідомляє поліція, трагедія сталася в Олбані, столиці штату, 6 жовтня. У поліції уточнили, що зіткнулися два автомобілі, але подробиць не навели.

Національна рада з безпеки на транспорті, яка розслідує ДТП у США, заявила, що це був один із найгірших дорожніх інцидентів у Сполучених Штатах за останні роки.

Місцеві ЗМІ, тим часом, повідомили, що лімузин, який віз людей на вечірку, зіткнувся з іншим транспортним засобом, а потім виїхав на парковку супермаркету.

За даними агенції AP, 18 із загиблих їхали в лімузині, ще двоє жертв – перехожі.