Прокурори в США висунули звинувачення членам італійської мафії «Коза Ностра»

У США прокуратура висунула звинувачення в «організації протизаконної угоди з надання позик під грабіжницькі відсотки» і вимаганні члену злочинної організації «Коза Ностра» і його помічнику, повідомляє «Голос Америки».

У Міністерстві юстиції США заявили, що підозрювані підпільно надавали позики під значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати по позиці.

Діяльність американо-італійських кримінальних організацій, в тому числі «Коза Ностра», є тривалим феноменом в США, незважаючи на зусилля правоохоронних органів.

Вчинення злочинів членами кримінальних угрупувань виділяється законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, вчинені виконавцями.

У 2011 році прокуратура США провела одну з найбільших операцій проти мафіозних угруповань в історії країни. В ході однієї операції заарештували і висунули звинувачення більш ніж 100 підозрюваним у різних містах країни.