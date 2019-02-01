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01 Лютий 2019, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

Прокурори в США висунули звинувачення членам італійської мафії «Коза Ностра»

У 2011 році прокуратура США провела одну з найбільших операцій проти мафіозних угруповань в історії країни

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У США прокуратура висунула звинувачення в «організації протизаконної угоди з надання позик під грабіжницькі відсотки» і вимаганні члену злочинної організації «Коза Ностра» і його помічнику, повідомляє «Голос Америки».

У Міністерстві юстиції США заявили, що підозрювані підпільно надавали позики під значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати по позиці.

Діяльність американо-італійських кримінальних організацій, в тому числі «Коза Ностра», є тривалим феноменом в США, незважаючи на зусилля правоохоронних органів.

Вчинення злочинів членами кримінальних угрупувань виділяється законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, вчинені виконавцями.

У 2011 році прокуратура США провела одну з найбільших операцій проти мафіозних угруповань в історії країни. В ході однієї операції заарештували і висунули звинувачення більш ніж 100 підозрюваним у різних містах країни.

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