Друга партія допомоги від уряду США надійшла в Україну – Міноборони

В Україну в ніч на 18 жовтня прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

«Це вже друга партія від американських партнерів для потреб Збройних Сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США. Перша партія, що включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, прибула 10 жовтня», – заявили у міністерстві.

Що саме відвантажили у другій партій, в Міноборони поки не уточнюють.

Зазначається, що найближчим часом очікується надходження ще однієї партій вантажу від уряду США.

У міністерстві повідомили, що загальна сума матеріальних засобів, про доставку яких було мовлено під час візиту Зеленського у США, становить 60 мільйонів доларів. Допомогу надано додатково до раніше погодженого обсягу у 250 мільйонів доларів.

За даними Міноборони, загалом, починаючи із 2014 року, Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.