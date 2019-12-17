США: сенатори просять розвідку оцінити вплив від непродовження договору про ядерну зброю з Росією

Троє американських сенаторів попросили виконувача обов’язків директора Національної розвідки США Джозефа Магуайра провести оцінку впливу того, як реагуватимуть Росія та Китай, якщо Вашингтон відмовиться від останнього з існуючих договорів з Росією про ядерну зброю.

Сенатор-демократ Боб Менендес 16 грудня приєдналися до колеги Кріса Ван Голлена та республіканця Тодда Янґа у зверненні до розвідки із запитом, що буде, якщо не продовжувати Договір про скорочення стратегічного озброєння (New Start), термін дії якого має збігти в лютому 2021 року.

«Якщо дозволити розірвати New Start і не укласти угоди натомість, США опиняться в умовах, коли російський ядерний арсенал буде абсолютно не обмежений. Ми вважаємо, що негативні наслідки відмови США від New Start, коли Росія його виконує і прагне його продовжити, будуть серйозними в короткостроковій і довгостроковій перспективі», – йдеться у зверненні сенаторів до очільника розвідки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що хоче розширення нового Договору про стратегічне скорочення озброєння, щоб включити Китай. Однак деякі законодавці не вірять, що з Китаєм може бути досягнуто домовленості до закінчення терміну дії договору.

«Відносини між США та Китаєм ніколи не визначалися ядерною конкуренцією, як це було у випадку Росії. Нам незрозуміло, чи продовжиться цей нинішній статус-кво, якщо процес контролю над озброєнням між США та Росією повністю порушиться», – вказують сенатори.

Інші законодавці Сенату побоюються, що настане гонка озброєнь, якщо договір не буде продовжений, а це, у свою чергу, може значно збільшити витрати з бюджету.

Сполучені Штати і Росія є двома підписантами нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який набрав чинності в 2011 році.

Китай, третя за величиною атомна держава, має намір подвоїти свій ядерний арсенал протягом наступного десятиліття, заявив на слуханнях в Сенаті 2 грудня помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофер Форд. Тим не менше, арсенал Китаю все ще менший від половини того, що є у США і Росії.