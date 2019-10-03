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03 Жовтень 2019, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

У США розбився бомбардувальник часів Другої світової, загинули 7 людей

В результаті аварії літака загинули семеро людей

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У США 2 жовтня розбився бомбардувальник B-17 часів Другої світової війни, загинули семеро людей. Про це повідомляє СNN.

Аварія сталася у аеропорту Коннектикута. На борту літака знаходилися 10 пасажирів та троє членів екіпажу. В аварії постраждали шестеро людей, двоє отримали важкі поранення. Також постраждала ще одна людина, яка була на землі.

Літак після зльоту провів у повітрі кілька хвилин, після чого пілоти повідомили про несправність та пішли на посадку. Під час приземлення літак втратив управління та врізався у ангар.

Інцидент розслідує Національна рада з безпеки на транспорті.

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