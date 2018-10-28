США успішно випробували в Тихому океані ракету-перехоплювач

США вдруге поспіль успішно випробували нову ракету-перехоплювач, призначену для боротьби з бойовими ракетами середнього радіусу дії, повідомляє Defense News. Тест відбувся в Тихому океані 26 жовтня. В американському військовому відомстві цей результат назвали «ключовим моментом» у розвитку американської протиракетної оборони.

В операції взяв участь ескадрений міноносець John Finn, торік введений до складу ВМС США. Він виявив і перехопив ракету-мішень, пущену з західного узбережжя Гаваїв.

Протиракета SM-3 версії Block IIA розробляється з 2006 року спільними зусиллями США і Японії. Вона покликана замінити попередні модифікації SM-3. Новинка має більший кінетичний перехоплювач, нову сенсорну апаратуру, високі можливості з дискримінації помилкових цілей, а також збільшену дальність і швидкість ураження. Вона знищує мішень не в результаті підриву, а шляхом фізичного зіткнення з нею. Швидкість польоту протиракети становить 4,5 кілометра на секунду, гранична дальність ураження – 2700 кілометрів.

Протиракета буде встановлена як на морські, так і на наземні платформи ПРО Aegis Ashore, у тому числі на території Румунії, Польщі, а також Японії, яка стурбована ракетно-ядерною програмою КНДР.

Успішний тест протиракети відбувся через кілька днів після заяви президента Дональда Трампа про те, що США виходять із Договору про ракети середнього і меншого радіусу дії. Ця угода була укладена в 1987 році між США та СРСР. Документ забороняв сторонам мати і розробляти ракети наземного базування з дальністю польоту від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Вашингтон звинуватив Москву в порушенні цієї угоди і оголосив про плани розробити системи, покликані стати симетричною відповіддю на ракетні розробки, які, імовірно, веде Росія.