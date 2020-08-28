США стежать за російським підводним човном, поміченим біля берегів Аляски

Північне командування США і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомили, що уважно стежать за російським підводним човном, що сплив у районі Аляски 27 серпня.

«Ми уважно стежимо за суднами, які мають для нас інтерес, зокрема, за іноземними військово-морськими суднами, у зоні нашої відповідальності», – заявило Північне командування США.

Наразі незрозуміло, чому саме спливла субмарина. Північне командування США стверджує, що не отримувало жодних запитів про допомогу від Військово-морського флоту Росії чи інших моряків в цьому районі.

«Ми завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду», – йдеться в повідомленні командування.

У повідомленні американських військових також вказується, що «російська морська діяльність» відбувається в міжнародних водах, далеко за межами територіальних вод США.

Американські військові уточнили агенції Associated Press, що російський підводний човен сплив під час навчань.

Публічної інформації від російської сторони про можливі інциденти з їхніми підводними човнами немає.

За заявою берегової охорони США, присутність російських суден викликала стурбованість в американських комерційних риболовних суден в Беринговому морі 26 серпня. Кілька риболовних суден сповістили берегову охорону про те, що натрапили на російські кораблі і занепокоєні цим.

Повідомляється, що берегова охорона зв’язалася з командуванням на об’єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці, де сказали, що кораблі дійсно були там в рамках заздалегідь запланованих російських військових навчань. Про масштаби цих навчань і про кількість залучених російських суден інформації немає.