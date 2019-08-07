Росіянина затримали у США у справі про вивезення деталей зброї

Громадянин Росії Володимир Кузнецов затриманий у США за підозрою в спробі вивезти з країни деталі для зборки стрілецької зброї й аксесуари до неї, повідомляють генеральне консульство Росії в Нью-Йорку і прокуратура штату.

За даними російських дипломатів, затримання відбулося 6 серпня в місті Дінґсман Феррі, штат Пенсільванія.

У заяві прокуратури йдеться, що Кузнецову закидають порушення американських законів, пов’язаних із національною безпекою. Компоненти, вивезення яких він намагався організувати, заборонені до експорту без дозволу Держдепартаменту США і Міністерства торгівлі.

За версією звинувачення, росіянин купував вироблені в США деталі для збору зброї через інтернет, після чого відправляв їх в Росію поштою. При цьому він навмисно приводив помилкові описи вмісту своїх посилок, а також ховав компоненти серед інших речей – наприклад, кросівок і джинсів.

Серед деталей, які Володимир Кузнецов намагався нелегально відправити в Росію, були, зокрема, деталі від снайперських гвинтівок, йдеться в прес-релізі прокуратури Нью-Йорка. Там же згадані якісь «інші особи», які, ймовірно, були спільниками підозрюваного.

У російському генконсульстві заявили, що влада США не направляла офіційного повідомлення про затримання громадянина Росії, повідомляє російське видання «Інтерфакс».