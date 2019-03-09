МЗС Росії звинуватило співробітника посольства США у спробі пронести міну в «Шереметьєво»

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило співробітника посольства США у спробі пронести міну в московський аеропорт «Шереметьєво». Як повідомили у відомстві агентству ТАСС, інцидент стався вранці в суботу в терміналі D.

Міну без вибухової речовини, але з підривником, виявили під час перевірки багажу. Співробітник американської дипмісії повідомив, що купив порожню міну «для особистої колекції», стверджує МЗС.

Російське міністерство зажадало пояснень від посольства США в Москві. Співробітник посольства полетів у Нью-Йорк без міни.