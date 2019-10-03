До України прибула керівник Бюро Держдепартаменту США з питань конфліктів – посольство

До України прибула керівник Бюро Державного департаменту США з питань конфліктів і стабілізації Деніз Наталі, повідомило Посольство США в Україні.

аді вітати в Києві очільницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватись з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що американська чиновниця почала візит до Києва з відвідин майдану Незалежності і вшанування пам’яті героїв Небесної сотні.

Раніше у Держдепартаменті США повідомляли, що Деніз Наталі зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, представниками СММ ОБСЄ та громадськими організаціями.