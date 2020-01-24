США в річницю обстрілу Маріуполя: Росія має здійснити справжнє припинення вогню

У річницю обстрілу Маріуполя посольство США в Україні закликало Росію здійснити справжнє припинення вогню та відвести свої сили на сході України.

«П’ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала свої зобов'язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України», – мовиться у повідомленні.

24 січня 2015 року підтримувані Росією бойовики обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 мешканців міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.