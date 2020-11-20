Представниця США у Києві пояснила, які виклики має подолати Україна

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що Україна має подолати не лише зовнішні, а й внутрішні виклики, щоб продовжити повну євроатлантичну інтеграцію. Про це Крістіна Квін вказала у статті, опублікованій 20 листопада на сайті видання «Українська правда».

«Зовні Україна бореться з російською агресією на кількох фронтах, включаючи російську окупацію та спробу анексії Криму, керований Росією конфлікт на Донбасі, а також кібератаки й дезінформацію, що поширюються як з російської території, так і за допомогою українських поплічників Росії – деякі з яких засідають сьогодні у Верховній Раді. Але не всі виклики для України – зовнішні. Удома боротьба з корупцією та групами особливих інтересів так само важливі й життєво необхідні, щоби протистояти поширенню неправдивої інформації, націленої на послаблення України та затьмарення її євроатлантичних перспектив», – написала Крістіна Квін у статті.

Вона також заявила, що в Україні «деякі групи особливих інтересів приєднуються до Росії та російських поплічників у поширенні антизахідних наративів, особливо за допомогою своїх медіахолдингів та соціальних медіа».

«Одним із таких наративів, що поширювався цими голосами протягом останнього року, є твердження, що західні партнери намагаються здійснювати «зовнішнє управління» внутрішніми справами України. Цей наратив – особливо нечесний, оскільки перевертає реальність догори дриґом. Допомога й підтримка західних партнерів надаються на прохання України – на підтримку заявлених цілей українського уряду та українського народу. Вони цілком прозорі», – наголошує Крістіна Квін.

На її думку, саме «певні групи особливих інтересів» є тими, хто намагається здійснювати «зовнішнє управління» Україною.

«Вести одночасно дві війни – проти російської агресії та проти груп особливих інтересів, які хочуть зберегти українське багатство тільки для себе, – надзвичайно складно. Однак Сполучені Штати віддані продовженню нашої роботи з президентом Зеленським, Верховною Радою, незалежними інституціями та громадянським суспільством для досягнення мети, конституційно закріпленої самою Україною, – повної євроатлантичної інтеграції», – зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні.

Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною в справах США в Україні на початку поточного року.

США на офіційному рівні систематично заявляють про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, засуджуючи дії Росії через окупацію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі, попри те, що Кремль заперечує будь-які незаконні дії. Крім того, США наполягають на тому, що Україна на своєму шляху до євроатлантичної інтеграції має здійснювати реформи і боротися з корупцією. Влада періодично запевняє Захід, що здійснює такі кроки.