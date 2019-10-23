У США заарештували ексвіцепрезидента російського Олімпійського комітету

Американські агенти з питань імміграції і митного контролю заарештували 23 жовтня колишнього заступника голови Російського олімпійського комітету Ахмеда Білалова його будинку в Південній Флориді.

Білалов покинув Росію після того, як президент Росії Володимир Путін розкритикував його за затримку будівництва та витрати на повітряні кулі перед Зимовими Олімпійськими іграми 2014 року в Сочі. Проти Білалова в Росії відкрили кримінальну справу через зловживання службовими повноваженнями.

Поки не відомо, чи йдеться про можливу екстрадицію Білалова до Росії.

Підготовка до Олімпійських ігор у Сочі була була затьмарена звинуваченнями у корупції, пов’язаній з державними закупівлями. Олімпіада обійшлася Росії в близько 50 мільярдів доларів.

Путін розкритикував Білалова за завищення витрат, і вже незабаром після цього той покинув країну.

Ахмед Білалов був звільнений з посади віцепрезидента Олімпійського комітету Росії в 2013 році.