У США видали перший паспорт зі статевою приналежністю «X»

У США видали перший паспорт із позначенням статі «X» з метою забезпечення прав людей, які не ідентифікують себе, ані як чоловік, ані як жінка. Держдепартамент оголосив про це 27 жовтня, не повідомивши, кому видали такий паспорт.

У відомстві заявили, що запропонують цю можливість усім заявникам на паспорт, як тільки буде готова необхідна систему та оновлена форма на початку 2022 року.

Спеціальний дипломатичний посланець з прав ЛГБТ Джесіка Стерн назвала це рішення історичним.

«Коли людина отримує документи, що засвідчують особу, яка відображає її справжню суть, вона живе з великою гідністю та повагою», – сказала вона.

Відтепер Державний департамент США також дозволяє заявникам самостійно обирати свою стать – чоловічу чи жіночу, більше не вимагаючи від них надання медичних довідок, якщо їхня стать не збігається зі статтю, зазначеною в інших документах, таких як свідоцтво про народження.

США приєдналися до щонайменше 10 країн світу, серед яких Аргентина, Австралія, Канада, Німеччина та Індія, які дозволяють своїм громадянам вказувати у паспортах стать, відмінну від чоловічої чи жіночої.