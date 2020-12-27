У США призупинені виплати з безробіття для мільйонів громадян

Виплати з безробіття для мільйонів американців були призупинені після того, як президент США Дональд Трамп відмовився підписати законопроєкт про допомогу у зв’язку з пандемією COVID-19 і державні видатки, який був ухвалений Конгресом раніше цього тижня після тривалих переговорів.

Трамп не підписав пакет економічної допомоги на суму 900 мільярдів доларів, і прокоментував це напередодні в твітері так: «Я просто хочу, щоб наші чудові люди отримали по 2 тисячі доларів, а не мізерні 600 доларів, закладені в законопроєті. Також потрібно прибрати «годівницю» з мільярдів доларів».

У документі, відхиленому Трампом, закладені, зокрема, щотижневі додаткові виплати з безробіття у 300 доларів для людей, які залишилися без роботи через пандемію COVID-19. Термін дії пільг збіг пізно ввечері 26 грудня, залишивши без допомоги приблизно 11 мільйонів людей. Законопроєкт також містить одноразові виплати в розмірі до 600 доларів для американців з певним рівнем доходів.

Відмова Трампа підписати законопроєкт також наближає уряд до зупинки роботи, тому що норма про видатки для фінансування уряду теж у нього включена. Часткове закриття уряду почнеться, коли закінчаться гроші, – опівночі 29 грудня.

Обраний президент Джо Байден закликав Трампа підписати законопроєкт до закінчення крайнього терміну. Він звинуватив Трампа у «відмові від відповідальності», що матиме «руйнівні наслідки».

Не виключено що у Конгресу все ж вистачить голосів, щоб скасувати вето Трампа. Але незрозуміло, чи зможуть законодавці досягти компромісу щодо законопроєкту після відновлення роботи Конгресу на новому тижні.