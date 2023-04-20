У РФ пішов у відставку губернатор, син котрого утік з-під домашнього арешту в Італії

Губернатор Красноярського краю РФ Олександр Усс повідомив про свою відставку. У Telegram він написав, що днями зустрівся з президентом Володимиром Путіним і отримав пропозицію «продовжити роботу на федеральному рівні». За словами Усса, на новій посаді він продовжить «займатися і питаннями соціально-економічного розвитку» краю. Що це за посада, політик не повідомив.

Розмови про ймовірну відставку голови одного з найбільших регіонів Росії тривали кілька місяців. Резонанс довкола його особи викликала історія сина – Артема Усса.

Сина губернатора затримали в Італії на запит США у жовтні 2022 року. Мін’юст США звинуватив його та ще чотирьох росіян в обході санкцій проти РФ. Якби Усса екстрадували до США і він дав свідчення, це могло б мати далекосяжні наслідки для Кремля: могли стати відомі схеми, які використовує російська влада для обходу санкцій.

Сам Усс відмовлявся від передачі США і не визнавав свою вину. На суді він казав, що ніколи не бував у Нью-Йорку, а у США востаннє був 25 років тому, у віці 14 років. Наприкінці листопада його відпустили під домашній арешт. На чоловіка одягнули електронний браслет, який він був зобов’язаний носити до завершення розгляду на запит про його екстрадицію в США.

Наприкінці ж березня стало відомо, що син російського губернатора втік із-під домашнього арешту. За даними ЗМІ, він полетів приватним рейсом за підробленими документами, і йому могли допомогти у цьому російські спецслужби. Пізніше стало відомо, що Артем Усс перебуває в Росії.

Його батько Олександр Усс подякував усім, хто підтримав його під час затримання в Італії та повернення до Росії його сина Артема, окрему подяку він висловив Путіну. «Він не просто керівник нашої держави, він людина з великим та відкритим серцем», – сказав Усс. У чому саме полягала роль Путіна у подіях навколо Артема Усса, губернатор не уточнив.

В Італії 19 квітня порушили дисциплінарну справу проти суддів апеляційного суду Мілана, які відправили під домашній арешт Усса-молодшого, підозрюючи, що саме такий запобіжний захід посприяв його втечі з країни.