Український вільний університет відзначає 100-річний ювілей

Український вільний університет у Мюнхені (Німеччина) 17 січня відзначає свій сторічний ювілей.

«Заснований у 1921 році, УВУ є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання», – йдеться в повідомленні на сайті УВУ.

Український вільний університет (УВУ) був заснований у Відні у січні 1921 року, а вже восени переїхав до Праги. Це стало можливим завдяки активній підтримці президента тодішньої Чехословаччини Томаша Масарика, який активно підтримував українську справу.

Університет працював у Празі до травня 1945 року, коли через політичний тиск нового комуністичного режиму у Чехословаччині змушений був згорнути свою діяльність і переїхати до Мюнхену, де працює й нині.

За даними на сайті УВУ, університет складається з трьох факультетів: державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики.

Рішенням Міністерства освіти Баварії від 16 вересня 1950 року, УВУ наділений правом надавати наукові ступені магістра, доктора і габілітованого доктора.