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Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» повідомила про додаткові евакуаційні рейси на 16 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 16 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Харкова, Дніпра, Краматорська і Кривого Рогу.

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
12:30 – №903/904 Дніпро – Самбір;
14:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №271/272 Краматорськ – Ковель;
16:00 – №269/270 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:
11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Як повідомляв раніше перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.

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