«Укрзалізниця» запускає 6 рейсів до різних міст на «найцікавіші культурні події»

До 30-річчя Незалежності із Києва відбудеться шість залізничних рейсів до різних міст, де відбудуться «найцікавіші культурні події», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Як повідомив перевізник, для цього підготували арт-поїзд «ГогольTRAIN».

За даними УЗ, щість рейсів з Києва та зворотно «ГогольTRAIN» здійснить на культурні події за такими маршрутами:

Одеський міжнародний кінофестиваль, Одеса,

13.08.2021 Київ – Одеса / 21.08.2021 Одеса – Київ.

Respublica Fest, Кам’янець-Подільський,

27.08.2021 Київ – Кам’янець-Подільський / 29.08.2021 Кам’янець-Подільський – Київ.

Dream ГОГОЛЬFest, Херсон,

03.09.2021 Київ – Херсон / 05.09.2021 Херсон – Київ.

Parade Fest, Харків,

10.09.2021 Київ – Харків / 12.09.2021 Харків – Київ.

Book Forum, Львів,

17.09.2021 Київ – Львів / 20.09.2021 Львів – Київ.

DniPRO ГОГОЛЬFest, Дніпро,

01.10.2021 Київ – Дніпро / 03.10.2021 Дніпро – Київ.

«Вагони поїзда ззовні оформлені художниками з усієї країни. Окрім спальних, потяг має три фестивальні вагони, у яких уже з початком подорожі пропонуватимуться музично-перформативна та освітня програми», – йдеться в повідомленні.

Квитки можна буде придбати найближчим часом, вказує УЗ.