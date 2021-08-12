«Укрзалізниця» запускає 6 рейсів до різних міст на «найцікавіші культурні події»

До 30-річчя Незалежності із Києва відбудеться шість залізничних рейсів до різних міст, де відбудуться «найцікавіші культурні події», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Як повідомив перевізник, для цього підготували арт-поїзд «ГогольTRAIN».
За даними УЗ, щість рейсів з Києва та зворотно «ГогольTRAIN» здійснить на культурні події за такими маршрутами:
Одеський міжнародний кінофестиваль, Одеса,
13.08.2021 Київ – Одеса / 21.08.2021 Одеса – Київ.
Respublica Fest, Кам’янець-Подільський,
27.08.2021 Київ – Кам’янець-Подільський / 29.08.2021 Кам’янець-Подільський – Київ.
Dream ГОГОЛЬFest, Херсон,
03.09.2021 Київ – Херсон / 05.09.2021 Херсон – Київ.
Parade Fest, Харків,
10.09.2021 Київ – Харків / 12.09.2021 Харків – Київ.
Book Forum, Львів,
17.09.2021 Київ – Львів / 20.09.2021 Львів – Київ.
DniPRO ГОГОЛЬFest, Дніпро,
01.10.2021 Київ – Дніпро / 03.10.2021 Дніпро – Київ.
«Вагони поїзда ззовні оформлені художниками з усієї країни. Окрім спальних, потяг має три фестивальні вагони, у яких уже з початком подорожі пропонуватимуться музично-перформативна та освітня програми», – йдеться в повідомленні.
Квитки можна буде придбати найближчим часом, вказує УЗ.
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