«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші напрямки на зимові свята

Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на поїзди: Дніпро – Трускавець, Лисичанськ – Ужгород, Київ – Чернівці, Одеса – Чернівці, Київ – Ужгород. Крім того, фіксується підвищений попит на рейси до Івано-Франківська.

Як повідомив перевізник, наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках: Київ – Івано-Франківськ, Чернівці; Київ – Ужгород; Харків – Львів; Одеса – Ужгород; Одеса – Харків; Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ; Київ – Ковель.