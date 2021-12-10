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Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші напрямки на зимові свята

До Львова, Ужгорода, Чернівців продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень

Найбільшим попитом на період різдвяних та новорічних свят користуються подорожі залізницею у західному напрямку, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«До таких міст як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, найбільше квитків на період з 24.12.2021 по 10.01.2022 придбано на поїзди: Дніпро – Трускавець, Лисичанськ – Ужгород, Київ – Чернівці, Одеса – Чернівці, Київ – Ужгород. Крім того, фіксується підвищений попит на рейси до Івано-Франківська.

Як повідомив перевізник, наразі у компанії працюють над призначенням додаткових поїздів на таких напрямках: Київ – Івано-Франківськ, Чернівці; Київ – Ужгород; Харків – Львів; Одеса – Ужгород; Одеса – Харків; Запоріжжя, Дніпро – Івано-Франківськ; Київ – Ковель.

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