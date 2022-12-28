В Узбекистані 18 дітей померли після прийому ліків від застуди, імпортованих з Індії

Влада Узбекистану повідомляє, що 18 дітей померли після того, як вживали сироп індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди і грипу.

Як повідомляє узбекистанська служба Радіо Свобода, головний лікар Самаркандського обласного дитячого багатопрофільного медичного центру у листі на адресу голови обласного управління охорони здоров’я повідомляв, що загалом у 21 дитини, яка приймала ліки «Док-1 Макс», «були виявлені ознаки ураження нирок і ниркової недостатності».

У пресслужбі омбудсмена повідомили, хворі були з Джизакської, Кашкадар’їнської, Навоїйської та Самаркандської областей, троє пацієнтів вилікувалися і були виписані додому, 18 померли. Усі хворі діти віком до шести років, 15 із них – до трьох років.

Коли родичів хворих запитали про причини їхнього захворювання, вони заявили, що у них спостерігалися симптоми застуди, їхній стан погіршився після прийому цих ліків. В інструкції із застосування зазначено, що ліки можна вживати з дворічного віку, а ось препарати інших фірм із таким складом дозволено застосовувати після 12 років, – йдеться у повідомленні.

Сироп, який виробляє індійська компанія Marion Biotech, був імпортований в Узбекистан компанією Quramax Medical LLC, йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я від 27 грудня, яку цитує Reuters. Партія сиропу містила етиленгліколь, який МОЗ назвав токсичною речовиною.

Marion Biotech, Quramax Medical і Міністерство охорони здоров’я Індії не відповіли на запит Reuters про коментар.

Після випадків смерті дітей продаж згаданих ліків в Узбекистані тимчасово зупинили.

Міністерство охорони здоров’я також повідомило, що звільнило сімох співробітників за недбалість через несвоєчасний аналіз смертей і невжиття необхідних заходів. У відомстві заявили, що притягнули до дисциплінарної відповідальності деяких інших співробітників, але не уточнили, через що саме.

Киргизстан також призупинив продаж препарату.