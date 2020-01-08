В Узбекистані розпочався новий суд над дочкою померлого президента

В Узбекистані 8 січня розпочалися судові слухання у кримінальній справі щодо дочки колишнього президента країни Гульнари Карімової. Суд відбувається в закритому режимі, повідомила пресслужба Верховного суду Узбекистану.

Швейцарський адвокат Грегуар Манжа і дочка Карімової Іман повідомляли про початок закритого судового процесу у її справі ще 16 вересня. На нього, за їхніми словами, не допускали адвокатів, найнятих родиною Карімової. П'ятьох юристів змусили підписати документ про нерозголошення матеріалів справи. Ще двом, за словами Іман Карімової, «натякали на втрату ліцензії, якщо вони будуть надто активні».

6 січня Генеральна прокуратура Узбекистану повідомила, що розслідування нової кримінальної справи стосовно Гульнари Карімової завершено, і її направлено до суду.

Карімову і ще кількох людей звинувачують у вимаганні, розкраданні бюджетних коштів та легалізації доходів у зарубіжних країнах у складі злочинного співтовариства.

У серпні 2015 року суд у Ташкенті визнав Карімову винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні та вимаганні і призначив їй покарання у вигляді обмеження волі на п'ять років. Пізніше щодо Карімової порушили ще одну кримінальну справу за звинуваченням у корупції.

У грудні 2017 року, після смерті батька, Карімова була засуджена до 10 років позбавлення волі. Генпрокуратура Узбекистану оцінила загальну суму заподіяної шкоди за двома кримінальними справами майже в два мільярди доларів. До березня 2019 року Карімова перебувала під домашнім арештом. Однак через неодноразові порушення умов арешту суд вирішив перевести Карімову в колонію загального режиму.

У серпні 2019 року проти неї порушили нову кримінальну справу про причетність до розкрадання державних коштів і укладення угод усупереч інтересам Узбекистану, оцінивши суму збитку в 175 мільйонів доларів.

Влада США звинувачує Гульнару Карімову в хабарництві і відмиванні грошей на суму 865 мільйонів доларів. Її ім'я внесене до списку санкцій Міністерства фінансів США. Відомство вважає, що дочка покійного президента очолювала в Узбекистані «потужний синдикат організованої злочинності».