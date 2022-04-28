В Узбекистані звільнено голову МЗС, який заявляв про невизнання так званих «ДНР» і «ЛНР»

Міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов, який заявив у середині березня про невизнання Узбекистаном так званих «ДНР» і «ЛНР», звільнений із посади через «перехід на іншу роботу», повідомив речник президента Узбекистану Шерзод Асадов.

За його даними, Абдулазіз Камілов тепер призначений на посаду заступника секретаря Ради безпеки при президенті Узбекистану з питань зовнішньої політики та безпеки. Раніше цю посаду обіймав Бобур Усманов, зараз він призначений заступником директора Інституту стратегічних та міжрегіональних досліджень.

17 березня Абдулазіз Камілов, озвучуючи позицію Узбекистану щодо ситуації в Україні, заявив: «Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнали Луганську та Донецьку народні республіки».

У середовищі аналітиків цю заяву серйозною і «сміливою» позицією, озвученою державами Центральної Азії лише за кілька тижнів після того, як Росія оголосила війну Україні.

29 березня у пресслужбі зовнішньополітичного відомства повідомили, що глава МЗС Абдулазіз Камілов через хронічне захворювання кілька днів був на лікуванні за кордоном.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання «ЛНР» і «ДНР». Під приводом їх захисту 24 лютого Путін розпорядився розпочати повномасштабну війну проти України, яку влада Росії називає «спеціальною військовою операцією».