Президент Узбекистану до Дня Конституції помилував і пом’якшив вироки десяткам засуджених

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв помилував або пом’якшив покарання 104 засуджених у рамках державного свята Дня Конституції, який відзначається в країні сьогодні.

Як передає Узбецька служба Радіо Свобода, в президентському указі вказано, що ті особи, які були засуджені за злочини, але висловили «глибоке каяття» під час відбування терміну, а також «обрали шлях реабілітації», були помилувані.

Шість з помилуваних осіб вже звільнені, ще 50-ти ув’язненим тюремний термін замінили на умовний. Крім того, для 17-ти засуджених тюремний термін буде змінено на покарання з обмеженнями (умовно-дострокове звільнення). Також зменшено тюремний термін для 41 засудженого.

Серед помилуваних осіб – одна жінка, 13 іноземних громадян, дев’ять осіб віком за 60 років та 21 ув’язнений, засуджений за членство в заборонених групах та організаціях.

Указ Мірзійоєва приурочений до 28-ї річниці конституції Узбекистану.

Помилування стали регулярною частиною відзначення узбецьких свят.

Минулого року Мірзійоєв помилував 92 засуджених у День Конституції.

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На початку цього року він помилував понад 500 осіб через різні важливі державні та релігійні свята.

Після смерті першого президента Узбекистану Іслама Карімова в 2016 році Мірзійоєв, на відміну від свого попередника, помилував сотні людей і звільнив кількох ув’язнених журналістів та політиків, яких правозахисні організації називали політичними в’язнями.