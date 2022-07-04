Влада Узбекистану заявила про 18 загиблих під час протестів у Каракалпакстані

Генеральна прокуратура Узбекистану повідомила 4 липня, що в ході протестів в автономній республіці Каракалпакстан, які спалахнули минулого тижня у зв’язку з планами обмежити автономію регіону, загинули 18 людей.

«У Нукусі внаслідок масових заворушень 18 людей померли від тяжких травм», – сказав прокурор Аброр Маматов.

Під час розгону протестів співробітники сил безпеки затримали понад 500 людей, багатьох з яких уже відпустили, заявила пресслужба Національної гвардії. Також, як зазначили у відомстві, під час заворушень постраждали понад 240 людей, із них приблизно 90 – доставлені до лікарень.

Великі протести пройшли у столиці автономної республіки, Нукусі, та низці інших міст. Учасники акцій висловили незгоду з ініціативою влади Узбекистану, яка у червні оприлюднила проєкт поправок до Конституції. Пропонувалося, зокрема, виключити з Основного закону положення про суверенітет Каракалпакстану і право його народу на відділення на основі результатів загального референдуму.

Під час візиту до регіону 2 липня президент Шавкат Мірзійоєв виступив за збереження у новій редакції Конституції пункту про суверенітет Каракалпакстану.

У заяві президента, яку його пресслужба поширила 3 липня, він згадує про загиблих серед співробітників силових структур і цивільних осіб під час масових протестів у Каракалпакстані. В іншому повідомленні йшлося про понад тисячу постраждалих.

Низка місцевих жителів повідомляють, що в республіці виникли проблеми з доступом до інтернету і телефонного зв’язку, а пересування обмежує запроваджений надзвичайний стан, тому отримання більш повної й точної інформації звідти ускладнене.

Влада назвала демонстрації, що пройшли в автономній республіці, незаконними. Генпрокуратура країни відкрила кримінальну справу щодо зазіхання на конституційний устрій.