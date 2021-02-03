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03 лютого 2021, Київ 15:31
Новини | Міжнародні

В Узбекистані заарештували блогера, який звинувачував владу у арештах блогерів

Сатторі затримали 29 січня за звинуваченням у вимаганні

В Узбекистані співробітники органів безпеки затримали блогера Отабека Сатторі, який критикував місцеву владу. Про це його сестра повідомила місцевій службі Радіо Свобода.

Сатторі затримали 29 січня за звинуваченням у вимаганні. 1 лютого суд в місті Термезі заарештував його. За версією слідства, 40-річний блогер вимагав гроші і мобільний телефон у невідомих людей.

Сатторі - автор відеоблогу «Халк фікір» («Думка народу»), в якому різко критикує регіональну владу. В одному зі своїх недавніх постів Сатторі відкрито звинуватив місцеву владу в фабрикації кримінальних справ проти блогерів і пообіцяв висвітлювати корупцію серед посадових осіб, «незважаючи на репресії».

Його родичі заперечують висунуті звинувачення і вважають його сфабрикованими. Стаття про вимагання в Кримінальному кодексі Узбекистану передбачає покарання до трьох років ув’язнення.

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