В Узбекистані заарештували блогера, який звинувачував владу у арештах блогерів

В Узбекистані співробітники органів безпеки затримали блогера Отабека Сатторі, який критикував місцеву владу. Про це його сестра повідомила місцевій службі Радіо Свобода.

Сатторі затримали 29 січня за звинуваченням у вимаганні. 1 лютого суд в місті Термезі заарештував його. За версією слідства, 40-річний блогер вимагав гроші і мобільний телефон у невідомих людей.

Сатторі - автор відеоблогу «Халк фікір» («Думка народу»), в якому різко критикує регіональну владу. В одному зі своїх недавніх постів Сатторі відкрито звинуватив місцеву владу в фабрикації кримінальних справ проти блогерів і пообіцяв висвітлювати корупцію серед посадових осіб, «незважаючи на репресії».

Його родичі заперечують висунуті звинувачення і вважають його сфабрикованими. Стаття про вимагання в Кримінальному кодексі Узбекистану передбачає покарання до трьох років ув’язнення.