В Анкарі невідомий тяжко поранив білоруського дипломата

У Туреччині невідомий кілька разів вистрелив у радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Дипломат у тяжкому стані доставлений в лікарню.

У білоруському МЗС порталу TUT.BY підтвердили цю інформацію. За словами офіційного представника міністерства Анатолія Глаза, в співробітника посольства Білорусі стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець».

Після нападу на дипломата чоловік застрелився.

У грудні 2016 року в Анкарі під час відкриття виставки був застрелений російський посол у Туреччині Андрій Карлов. З’ясувалося, що в російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Алтинташ. Нападника застрелили.