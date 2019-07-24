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24 Липень 2019, Київ 23:28
Новини | Міжнародні

В Анкарі невідомий тяжко поранив білоруського дипломата

За даними МЗС Білорусі, у співробітника посольства стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець», який потім застрелився (фото ілюстраційне)

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У Туреччині невідомий кілька разів вистрелив у радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, повідомляє турецьке видання Hurriyet. Дипломат у тяжкому стані доставлений в лікарню.

У білоруському МЗС порталу TUT.BY підтвердили цю інформацію. За словами офіційного представника міністерства Анатолія Глаза, в співробітника посольства Білорусі стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець».

Після нападу на дипломата чоловік застрелився.

У грудні 2016 року в Анкарі під час відкриття виставки був застрелений російський посол у Туреччині Андрій Карлов. З’ясувалося, що в російського дипломата стріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Алтинташ. Нападника застрелили.

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