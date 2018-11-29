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29 Листопад 2018, Київ 15:29
Новини | Суспільство

Держлісагентство починає продаж новорічних ялинок

Про ціну ялинок наразі не повідомляють

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У лісгоспах України почали продаж новорічних ялинок, які заготовляють на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок для формування і оздоровлення лісів, повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

Ці методи, уточнюють в агентстві, мінімізують шкоду для довкілля і лісу.

За його даними, громадяни можуть придбати ялинки прямо на територіях лісогосподарських підприємств, а також на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках, куди лісгоспи їх звезуть для продажу.

Розпізнати, чи ялинку зрубали незаконно, допоможе самоклейна етикетка з номером і штрихкодом, який є у Системі електронного обліку деревини.

За цим кодом на сайті www.ukrforest.com можна перевірити походження ялинки.

Про ціну ялинок наразі не повідомляють.

Нині в Україні створені спеціальні плантації новорічних ялинок площею близько п’яти тисяч гектарів, де вирощують 15 мільйонів хвойних дерев різних порід та віку.

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