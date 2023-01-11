У Білорусі може з’явитися аналог «ПВК Вагнера» – DW

Білоруське охоронне підприємство «ГардСервіс», єдине, якому указом Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю, в рази збільшило чисельність співробітників та готується до участі у військових діях, пише білоруська служба Deutsche Welle.

Співробітників «ГардСервіс» готують до участі у бойових діях, навчання проходить на кількох білоруських полігонах, повідомив виданню представник Об’єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.

«Знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу тренують співробітників «ГардСервіс» на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо», там також проходять активні дії», – зазначив він.

Чисельність охоронної компанії, за словами Сахащика, останнім часом зросла і становить понад тисячу осіб. «Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, які служили в силах спеціальних операцій та у спецпідрозділах силових відомств Білорусі», – цитує представника Об'єднаного перехідного кабінету DW.

Співробітники цієї компанії, як вважає Сахащик, можуть залучатися для участі в диверсійно-розвідувальних групах та для штурмів за аналогом із російською «ПВК Вагнера».

Влітку минулого року, як писало видання Zerkalo.io, до Білорусі приїжджали представники «ПВК Вагнера», які займалися навчанням співробітників «ГардСервісу».

«ГардСервіс» з’явився у 2020 році. Тоді ж Олександр Лукашенко видав указ, який дозволяє співробітникам компанії носити, зберігати та використовувати службову та цивільну зброю, а також спеціальні засоби та фізичну силу «у порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони». У 2021 році МВС Білорусі опублікувало списки зброї, яку має «ГардСервіс», – це пістолети, автомати, снайперські гвинтівки.

Очолив «ГардСервіс» колишній військовослужбовець бригади спеціального призначення, директор безпеки ТОВ «Белгеопоиск» Євген Чанов.

Власником «ГардСервісу» називають компанію Globalcast Management, яку пов’язують із Віктором Шейманом, що обіймав посаду керівника справами Лукашенка. Шейман залишався єдиним чиновником високого рівня, який працював із Лукашенком із 1994 року. За цей час він обіймав посади секретаря Ради безпеки, генпрокурора, голови адміністрації Лукашенка, помічника Лукашенка з особливих доручень. Опозиція та правозахисники пов’язують Шеймана зі зникненням опозиційних політиків у 1999-2000 роках.

Щодо Globalcast Management у 2021 році Євросоюз ввів санкції, оскільки компанія, за даними білоруської служби Радіо Свобода, була пов’язана з організацією контрабанди з території Євросоюзу до Росії, зокрема квітів та «санкційних продуктів».

У грудні 2021 року влада США також внесла «ГардСервіс» до списку санкцій.