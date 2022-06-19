На перегоні Райгород – Кам’янка зійшли з рейок вантажні вагони, низка поїздів затримується – УЗ

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород – Кам’янка «Укрзалізниця» повідомила, що перенаправила деякі поїзди через іншу станцію, тому вони як наслідок затримаються у дорозі.

Так, на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїзд:

№731 Дніпро – Київ, №41 Дніпро – Львів та №790/792 Київ – Кременчук, Кропивницький. Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам’янка, додали в УЗ.

«Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед», – попереджають залізничники.

Кілька приміських поїздів теж затримаються в дорозі.

«Просимо вибачення за ці незручності та закликаємо пасажирів слідкувати за наступними оновленнями щодо затримок поїздів — це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб відновити стандартний маршрут і графік», – звертається УЗ.

Про причини сходження вагонів не повідомляється.