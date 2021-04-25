Шмигаль: Україна очікує в травні «значно більшу кількість вакцин»

Україна очікує в травні «значно більшу кількість вакцин», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

«Загалом же кількість вже поставлених в Україну вакцин склала понад 1,1 мільйона доз. У травні ми очікуємо значно більшу кількість вакцин, що дасть можливість прискорити кампанію зі щеплення населення», – заявив Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня в Україну в межах програми COVAX надійшли 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca, вироблена SK Bioscience у Південній Кореї. Партія насамперед піде для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, а також пріоритетних груп і людей старше 65 років.

Прем’єр додав, що в Україні хочуть відродити науковий потенціал для розробки препаратів від різних хвороб. За його словами, уже є декілька ідей щодо будівництва в Україні сучасної лабораторії для проведення досліджень.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіла 2 025 271 людина. Летальних випадків – 42 323.

У межах кампанії вакцинації в Україні щеплено 526 916 осіб.