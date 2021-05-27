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27 травня 2021, Київ 18:06
Новини | Коронавірус

Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії активізувати зусилля щодо надання Україні вакцин – ОП

Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, повідомив Офіс президента.

«Президенти домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми COVAX, у роботу якої Євросоюз робить суттєвий внесок. Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС», – розповіли в Офісі президента.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що висловила підтримку реформам та територіальній цілісності України. Вона розповіла про 25,4 мільйона євро допомоги, яку мають надати людям, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на Донбасі.

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