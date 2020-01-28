Після екстрадиції з Грузії суд взяв під варту ексзаступника міністра ПЕК часів Януковича

Вищий антикорупційний суд 28 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 45 днів із правом внесення застави у майже 6 мільйонів гривень для колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Віктора Януковича, якого 27 січня екстрадували з Грузії, повідомила пресслужба ВАКС.

«Застава може бути внесена у будь-який момент до закінчення дії ухвали, у такому випадку вважається, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Крім того, ексзаступник міністра зобов’язаний за першою вимогою прибувати до правоохоронців і суду, не змінювати місце проживання, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю», – повідомили у суді.

У ВАКС зазначили, що експосадовця підозрюють у причетності до розкраданні майна ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування» на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

У відомстві не вказують імені затриманого. Водночас обставини справи у викладі САП вказують на Ігоря Кірюшина, який був заступником міністра ПЕК у період 2009-2011 років. У березні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що Кірюшина затримали у Грузії.

За даними САП, учасники злочинного угруповання до складу якого входив і ексзаступник міністра ПЕК, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий ПАТ «Укрнафта» та «Укргазвидобування» за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню. Однак насправді перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг.