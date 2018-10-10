Гривня зміцнюється: НБУ викуповував долар по 27,99

Національна валюта 10 жовтня посилила свої позиції на українському міжбанківському валютному ринку, повідомляє профільний сайт «Мінфін».

Пропозиція валюти настільки переважала попит, що Національний банк України для уникнення надмірних коливань викуповував долар для поповнення резервів за курсом 27 гривень 99 копійок, повідомляють учасники валютного ринку.

Опівдні регулятор оголосив довідковий курс 10 жовтня – 27 гривень 99,93 копійки за долар.

Причиною посилення гривні фахівці називають скорочення залишків національної валюти на транзитних і кореспондентських рахунках в НБУ, а також те, що на ринку через довгі вихідні у США з’явився додатковий обсяг долара. Експерти також припускають, що курс на рівні близько 28 гривень за долар є «локальним дном», і невдовзі тенденція до послаблення національної валюти знову може відновитися.