Вандали зруйнували могили на кримськотатарському цвинтарі – Крим.Реалії

У селі Владиславівка Нижньогірського району окупованого Криму на мусульманському кладовищі виявлені зруйновані надгробні камені. Про це розповіла адвокат Еміне Авамілева з посиланням на місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх родичів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Авамілевої, кримські татари звернулися до російських правоохоронних органів, проте там вважають це «внутрішнім сімейним конфліктом».

«Родичі на мусульманському кладовищі виявили зруйновані надгробні камені. Це близько 5-6 надгробних каменів», – повідомила адвокат.

Авамілева не виключає, що це провокація, оскільки руйнування надгробків сталося напередодні роковин депортації кримськотатарського народу.

«У кримських татар не прийнято так розбиратися один з одним, тим більше глумитися над похованнями», – наголосила Авамілева.

Офіційна інформація російської поліції в Криму щодо цього інциденту відсутня. Підтвердження інформації з інших джерел немає.

У листопаді 2019 року стало відомо про черговий акт вандалізму на мусульманському кладовищі в анексованому Криму. За інформацією кримськотатарського активіста Заїра Смедлі, в селі Петрівка Красногвардійського району невідомі розбили на кладовищі надгробок.

До цього в Ленінському районі Криму невідомі зруйнували близько 15 надгробків на території мусульманського кладовища в селищі міського типу Багерове. Пізніше повідомили, що винуватці знайдені, ними виявилися місцеві підлітки.