Вандали намагалися зруйнувати скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» перед музеєм Голодомору в Києві

У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляє офіційний сайт установи.

«Наразі один з головних символів музею демонтували для реставрації. Керівництво музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить усе можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулася на своє місце», – ідеться в повідомленні.

«Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», – неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби «Дівчинка» щонайскоріше повернулася до експозиції музею», – сказала директорка музею Голодомору Олеся Стасюк.

Наразі на місці злочину працює поліція.