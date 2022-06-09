Карикатури у «Перці», ілюстрації до «Тореадорів з Васюківки»: помер відомий український графік Анатолій Василенко

На 84-му році життя помер відомий український графік, карикатурист Анатолій Василенко. Про смерть, яка настала 8 червня, повідомили колеги Василенка, з якими він співпрацював останніми роками.

«Редакція часопису «Перець» з сумом сповіщає, що на 84-му році життя пішов у вічність патріарх графічного українського гумору та сатири, народний художник України Анатолій Петрович Василенко», – йдеться на Facebook-сторінці видання.

Головна редакторка видання The Kyiv Independent Ольга Руденко у фейсбуці згадує: «Анатолій Петрович був легендою. Всі знали, що йому близько 80-ти років, що він малював для «Перцю» і ілюстрував «Тореадори з Васюківки», і що він не користується комп’ютером, інтернетом чи смартфоном...У Анатолія Петровича були принципи. Карикатури не мали принижувати. Наприклад, людей не можна було зображувати, як тварин».

Про причини смерті не повідомляється.

Анатолій Василенко у 1960-х рокав почав співпрацювати з українським сатирично-гумористичним ілюстрованим журналом «Перець». Був головним художником журналу для дітей «Перченя». Співпрацював з журналами «Барвінок», «Малятко», «Ранок» та іншими. Його перу належать ілюстрації до популярної дитячої книжки Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Загалом Анатолій Василенко проілюстрував близько трьохсот книжок для дітей та дорослих. В останні роки (до закриття) співпрацював з виданням Kyiv Post.